Бассейн, дамба и новый светофор. Как идёт строительство Тагильской лагуны

Изменилась схема доставки гранита для стройплощадки. Она была запланирована на более ранние сроки, так как позже будет перекрыто движение на улице Циолковского. В связи с этим, на карьере уже начат распил и доставка материалов. Это делается для того, чтобы необходимый гранит был рядом со строительным объектом в момент необходимости.