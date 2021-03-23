Бассейн, дамба и новый светофор. Как идёт строительство Тагильской лагуны

На совещании о ходе строительства «Тагильской лагуны-2» присутствовали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, руководитель ГДДЮТ Оксана Михневич и представители субподрядных организаций.
У МУП ТДС сейчас в субподрядчиках уже несколько организаций. Достигнуто взаимопонимание с «Водоконалом» по прокладке коммуникаций рядом с их инфраструктурой. На сегодняшний день, найдены решения всех вопросов, рассказал Владислав Пинаев.
Также глава города рассказал о предоставленном отчете по приобретению малых архитектурных форм. Их покупка будет производится в Европе. В настоящий момент, договоры на поставку уже заключены, срок изготовления составит около 70 дней. С субподрячиком обсуждался вопрос по укладке гранита, чтобы площадки под скульптуры были готовы к приезду.
Изменилась схема доставки гранита для стройплощадки. Она была запланирована на более ранние сроки, так как позже будет перекрыто движение на улице Циолковского. В связи с этим, на карьере уже начат распил и доставка материалов. Это делается для того, чтобы необходимый гранит был рядом со строительным объектом в момент необходимости.
Для выезда спецтехники с территории будет установлен светофор, чтобы не создавались пробки в пиковые часы. Он позволит раз в час выпускать спецмашины. Кроме того, будет оборудована специальная площадка для промывки колес, чтобы грязь не разносилась по проезжей части.
Мэр подчеркнул, что выигравший тендер подрядчик соблюдает установленные сроки. В настоящий момент ведется подготовка берега к бетонированию, устанавливаются сваи.
На площадке возведения двухуровневой террасы 23 марта была залита 23-я свая. В настоящий момент бурится 24-я. Задача по террасе, которая стояла на март, выполнена и даже перевыполнена, рассказал директор МУП ТДС Игорь Васильев.
«Тагилдорстрой» заключил договор с субподрядчиком «Урастройкомплекс» по заливке 17 свай до июня 2021 года. Стоит задача выполнить все бетонные работы.
Изначально возникала проблема с высотными отметками. Было принято решение засыпать данный участок и пустить на него две буровые установки. Благодаря этому, все проблемы были устранены и работы идут согласно графику, уточнил Игорь Васильев.
Кроме того, на объекте приступили к сооружению бассейна для судомоделирования. Строители установили небольшую дамбу, продолбили скалу, чтобы уйти на метр ниже уровня воды. Ведется работа по созданию глиняного замка, чтобы отсечь воду из пруда. Когда он начнет работать, начнется сборка насосной станции.
Напомним, подготовка к установке свайного фундамента под террасу началось за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле. Об этом сообщалось 12 марта. Проект планируется завершить к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. Отмечается, что на территории от ГДДЮТ до Тагильского пруда будет организовано многофункциональное пространство. Здесь оборудуют детские площадки, места для кружков и секций, скейт-парк, картодром, бассейн для моделей судов, спортивные площадки.