Двенадцать новых автобусов выйдут на рейсы в Нижнем Тагиле до конца марта

Двенадцать автобусов приобретены в рамках национального проекта «Экология». На 14 рейс уже выпущен один из новых СИМАЗов, курирующий от ТЦ «Райт» до ВМЗ. Планируется, что до конца марта будут курсировать все закупленные транспортные средства в различных направлениях.