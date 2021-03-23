Эксперты оценили шансы "Единой России" перед парламентскими выборами

Рейтинг «Единой России» среди избирателей в два раза выше, чем у КПРФ. Об этом заявил Виктор Потуремский на круглом столе, который был посвящен предстоящим выборам.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга, у партии весьма высокий электоральный потолок, сообщает “Наш город”. По итогам опроса 54% респондентов ответили, что допускает для себя возможность отдать свои голоса на выборах за «Единую Россию». То же мнение озвучил и Константин Костин, председатель правления ФоРГО. По данным фонда, ЕР возглавляет список «высшей лиги» российской партсистемы и имеет высокие стартовые показатели. За последнее время, отметил Костин, ЕР постоянно наращивала результат, везде получая большинство голосов. К такому результату, считает Костин, привело несколько показателей. Это и вовлеченность волонтеров в процесс предварительного голосования, и представленность партийцев на всех уровнях власти, и отличная линейка политических кадров, и качество политической инфраструктуры ЕР, заявил он. По его словам, реальные результаты можно ожидать в границах от 42 до 47%. Вовлечение добровольцев движения «Мы вместе» в предварительные выборы ЕР отметил и Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета ЭИСИ. Он назвал это «большим преимуществом для партии». По его мнению, шансы ЕР на победу усилило и внешнее давление на Россию, что всегда повышало патриотические настроения в обществе. Как сообщает сайт «Единой России», о том, что партия может получить на выборах конституционное большинство, заявил и Алексей Чеснаков, директор Центра политической̆ конъюнктуры. «Для области характерна высокая политическая конкуренция. Наш регион еще интересен тем, что он всегда являлся своеобразным «полигоном» для отработки избирательных технологий. Также необходимо учитывать наличие разных групп влияния, которые будут заинтересованы в продвижении своих кандидатов в Госдуму. Все это позволяет сделать вывод, что нас ждет конкурентная борьба, особенно в ряде одномандатных округов. При этом сравнительные рейтинги сейчас, безусловно, в пользу «Единой России». Будет любопытно понаблюдать за сложным объединением «Справедливая Россия – за правду», потому что пока не ясно, как они себя будут позиционировать. На данный момент подготовку к выборам начала только «Единая Россия», запустив процедуру праймериз. Что касается непарламентских партий, то шансы у некоторых есть, но только по спискам, причем как в Госдуму, так и в Заксобрание», - поделился мнением о предстоящих выборах в Свердловской области политолог Андрей Мозолин.

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