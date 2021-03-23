Известный фтизиатр Игорь Медвинский скончался в Екатеринбурге

Медвинский работал врачом с начала 1980-х годов. Он был главным научным сотрудником Центра клинических исследований и апробации, а также профессором кафедры фтизиатрии в Уральском государственном медицинском университете. Врач написал более 200 научных трудов и три монографии, он руководил исследованиями медицинских препаратов против туберкулеза.