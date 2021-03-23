Известный фтизиатр Игорь Медвинский скончался в Екатеринбурге

Известный фтизиатр Игорь Медвинский скончался в Екатеринбурге

Сегодня, 15:01ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На 63-м году жизни умер известный в Екатеринбурге врач-фтизиатр, доктор медицинских наук Игорь Медвинский.

Игорь Давыдович действительно ушел из жизни. Он скончался вчера, 22 марта, рассказала Ура.ру коллега Медвинского, глава УНИИФ Светлана Красноборова.

Причины смерти врача пока не называются, прощание с ним запланировано на 25 марта.

Медвинский работал врачом с начала 1980-х годов. Он был главным научным сотрудником Центра клинических исследований и апробации, а также профессором кафедры фтизиатрии в Уральском государственном медицинском университете. Врач написал более 200 научных трудов и три монографии, он руководил исследованиями медицинских препаратов против туберкулеза.

Напомним, 14 марта в Нижнем Тагиле умер детский тренер хоккейного клуба «Разведчик» Александр Клюкин в возрасте 55 лет.

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