Мэрия объявила конкурс на отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле

Администрация Нижнего Тагила объявила новый конкурс на оказание услуг по осуществлению деятельности с бездомными животными. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали в пресс-службе мэрии.

Это связано с тем, что срок действующего договора с подрядчиком ООО «Арсенал» истекает в конце апреля. Сумма нового контракта составляет порядка 2,4 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта, а сам контракт истекает 31 июля 2021 года. Отмечается, что услуги должны быть оказаны надлежащим образом, включая гуманное отношение к бездомным животным. Также отлов должен производиться в течение трех дней с момента получения заявки. В первую очередь необходимо отлавливать агрессивных или испытывающих физические страдания животных, находящихся в местах массового скопления людей (школы, детские сады, парки). Во время отлова запрещается применять вещества и лекарственные средства, которые могут привести к травмам или гибели бездомных животных. Также нельзя отлавливать уже стерилизованных животных, если они не агрессивные или не имеют признаков инфекционных заболеваний. Напомним, стая бродячих псов, состоящая из 31 особи, растерзала уже две собаки у дома № 2 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Еще одна собака погибла из-за стаи бездомных псов на Вагонке в Нижнем Тагиле

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