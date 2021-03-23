На пятитысячной купюре появится изображение Екатеринбурга

В 2021–2025 годах будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей,сообщает пресс-служба Банка России.