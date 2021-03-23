Наигрались и выкинули: собаку помесь хаски с лайкой выбросили хозяева в Нижнем Тагиле

Заводчица Екатерина Джуматова рассказала журналисту TagilCity.ru, что это был щенок от ее собаки, и она продала его другой женщине. По ее словам, когда она передавала щенка покупательнице, разговаривала с ней о готовности взять питомца, уходе за собакой, сложностях, с которыми придется столкнуться. Женщина ответила заводчице, что у нее четверо детей и еще один «ребенок» трудностей не принесет. Щенка Екатерина Джуматова продала в начале сентября за 3 тысячи, а в январе наткнулась на объявление про Зару.