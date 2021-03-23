Наигрались и выкинули: собаку помесь хаски с лайкой выбросили хозяева в Нижнем Тагиле

Заводчица Екатерина Джуматова рассказала журналисту TagilCity.ru, что это был щенок от ее собаки, и она продала его другой женщине. По ее словам, когда она передавала щенка покупательнице, разговаривала с ней о готовности взять питомца, уходе за собакой, сложностях, с которыми придется столкнуться. Женщина ответила заводчице, что у нее четверо детей и еще один «ребенок» трудностей не принесет. Щенка Екатерина Джуматова продала в начале сентября за 3 тысячи, а в январе наткнулась на объявление про Зару.
Я позвонила людям, которые ее подобрали, спросила откликается ли она на кличку Зара, после они подтвердили, что собака реагирует на кличку. Я начала звонить этой женщине, которой продала щенка, мы общались с ней на авито. На связь она не вышла... рассказала Екатерина Джуматова.
Екатерина Джуматова объяснила TagilCity.ru, что в помете от ее собаки было 7 щенков, и все их хозяева доступны, кроме хозяев Зары. В настоящее время взять собаку к себе она не может.
Я сейчас проживаю в другом городе - Верхняя Пышма, в родительском доме, родители не в восторге, а про Зару и слышать ничего не хотят, сказала Екатерина Джуматова.
Общественница Юлия Киприянова рассказала редакции, что собаку с глазами разных цветов заметили в первых числах февраля жители одного из дворов Нижнего Тагила. На собачьем ошейнике был написан телефон.
По телефону позвонили, сказали, что собачка их – Зара, завтра заберём. Никто не приехал в течение недели и трубку больше не взяли, сообщила Юлия Киприянова.
По словам Юлии Киприяновой, в интернете случайно увидели объявление по этой же собаке от заводчицы из Екатеринбурга. Когда связались, женщина подтвердила, что это щенок от ее собаки, хозяева с ней на связь не выходят. Как сказала Юлии, заводчица ответила, что ищет собаке новых хозяев в Екатеринбурге или передержку, но стоимость передержки стоит 4 тысячи в месяц, у неё таких денег нет.
Как прокомментировала Юлия Киприянова TagilCity.ru, собаку привезли в Нижний Тагил, через полгода наигрались и выкинули. В то же время, ответственные заводчики, кто занимается разведением, отслеживают судьбу своих питомцев, выставки и дальнейшее разведение.
Кто не может следить за своей собакой, скрещивают, как хотят, получают дворняг, которые потом переполняют улицы. Она ответственная за своего щенка и его судьбу, скрестила, продала щенков, получила прибыль, а теперь у неё денег нет отвечать за свои поступки, пояснила Юлия.
Юлия Киприянова объяснила, что таких людей называют разведенец, «заводчица» в кавычках. Скрестив хаски и лайку, собаку хотели выдать за породистую.
Можно сказать, вообще дворняга, нет документов, нет породы. Это уж так пытаются выдать желаемое за действительное, сказала Юлия Киприянова.
Общественники добились, чтобы Екатерина Джуматова оплатила стерилизацию собаки. Сейчас Зара находится на передержке, ей ищут нового хозяина.