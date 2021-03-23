ОК: 62% пользователей рунета используют соцсети для общения с близкими и друзьями

Также 37% отметили, что любят подписываться на полезные аккаунты с советами по ремонту и здоровью, 17% — на новости блогеров, и еще 17% — на незнакомых, но интересных людей. Заводить новые знакомства в соцсетях также готовы 17% опрошенных, но при этом половина всех респондентов (50%) поделились, что за эти годы уже нашли себе любовь или близкого друга через соцсеть. И 67% сообщили, что знают подобные истории знакомств у друзей и коллег.