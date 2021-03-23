Отменять запретную зону для застройки отказались представители Кольцово

Отменять запретную зону для застройки отказались представители Кольцово

Сегодня, 16:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Отказались пересмотреть проект приаэродромной территории (ПАТ), не дающий строить жилье в Екатеринбурге, представители аэропорта Кольцово.

Проект ПАТ был принят в 2020 году. Аэропорт не смог согласовать его с правительством Свердловской области, но менять его или совсем отменять не собирается.

Мы наняли специалистов, которые изучили нормы и разработали правила в соответствии с законодательством, цитирует Е1 заместителя гендиректора УК «Аэропорты регионов» Николая Ульянова.

Проект ПАТ устанавливает вокруг аэропорта семь уровней защитных зон. На каждом из них действуют свои правила безопасности для полетов, а также для екатеринбуржцев, которые живут рядом с Кольцово. Проблемы возникли вокруг последней зоны, которая охватывает значительную часть Екатеринбурга: Химмаш, Кольцовский тракт и поселок Совхозный. Там запрещено строить жилые дома и социальные объекты.

Седьмая подзона сформирована по линии, которая нормирует шум, который может влиять на здоровье людей, пояснил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов. Однако в этой зоне сейчас находятся сотни жилых домов, которые были построены до принятия ПАТ.

По мнению представителей Кольцово, решить проблему можно только на уровне правительства. Например, в Москве отказались от седьмой подзоны и оставили только шесть. Но в аэропорту не уверены, применима ли эта схема для Екатеринбурга.

Напомним, в правительстве Свердловской области также пока не знают, как решать проблему с четырехкилометровыми запретными зонами.

Сюжеты:
Екатеринбург
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Аэропорт «Кольцово»застройкаЕкатеринбург
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