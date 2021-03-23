Противотанковая мина найдена на екатеринбургской свалке

Противотанковая мина найдена на екатеринбургской свалке

Сегодня, 16:35ОбществоФото: pixabay.com
На свалке Екатеринбурга найден предмет, похожий на мину. На место находки вызваны саперы.

На предприятии по сортировке бытовых отходов по улице Евгения Савкова при разгрузке мусоровоза был найден предмет, который напоминал по форме мину, сообщает ЕАН.

Вызванные на место саперы «Урал-Вымпел» подтвердили, что предмет является противотанковой миной. Специалисты выяснили, есть ли в ее составе взрывоопасные вещества.

Обнаруженный предмет, внешне похожий на противотанковую мину, никакой опасности для людей и здания не представляет,сообщил Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Факт безопасности оружия установлен специалистами по взрывным устройствам. Подозрительный предмет оказался учебным пособием. Проверка полностью завершена, мероприятия полиции и взрывотехников завершены.

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