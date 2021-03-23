Проверка обнаружила у ИНХП Уфы нарушения на 631 млн рублей

Контрольно-счетная палата Башкирии при проверках на уфимском АО «Институт нефтехимпереработки» (ИНХП) установила финансовые нарушения на сумму более 600 млн рублей. По данным ведомства, их причиной стало отсутствие системы внутреннего контроля на предприятии и аудита хозяйственных операций.

Проверкам подверглись периоды 2018, 2019 годов и девяти месяцев прошлого года, а также по нескольким вопросам и другие периоды. Аналитическая справка КСП находится в распоряжении “РБК Уфа”. Счетная палата отослала материалы по итогам проверки в прокуратуру, сообщает Ufa.rbc.ru. По результатам работы в 2018 году институтом был зафиксирован убыток на 83 млн рублей, в 2019 году сумма убытка возросла до 181 млн рублей, за 9 месяцев прошлого года значение показателя составило 79 млн рублей. Сумма непокрытых убытков за проверенный период увеличилась с 378 млн до 631 млн рублей. Как пояснили в КСП, превышение уставного капитала института над его чистыми активами в 3,4 раза (на более чем 270 млн рублей) выступает предпосылкой для банкротства предприятия. В 2017–2018 годах чистые активы компании стали меньше в 10 раз и были меньше уставного капитала в 2,7 раза. Самые значительные нарушения обнаружили в части неэффективного использования средств — в документации КСП указывается, что предприятием был израсходован 431 млн рублей, выделенных Минпромом республики на цели приобретения неиспользуемого оборудования, из него техсредства на 151,5 млн рублей оказались неработающими. На 28 млн рублей было выявлено недостоверное отражение показателей в бухгалтерской документации института в 2018-2019 годах. Неэффективные расходы на выплату зарплат за 2018–2020 годы экспертами были оценены в 31,4 млн рублей. Среди прочего, компанией производились выплаты отдельным работникам без наличия обоснований надбавок и доплат, также по ряду должностей имело место дублирование функций. Еще части персонала без оснований начислялись премиальные выплаты. Также оказалось, что предприятием заключались договоры на бухгалтерские услуги - при том, что своя бухгалтерская служба института была на 100% сформирована. Что касается закупок, аудиторами были выявлены признаки ограничения конкуренции в ходе торгов и дробление закупок с целью уйти от конкурентных способов их организации. К примеру, торги на общую сумму 37,7 млн рублей прошли с нарушениями. В документах по результатам проверочных мероприятий также говорится о том, что подрядчиком ООО «Строй-Прогресс» не были реализованы обязательства по капитальному ремонту одного из корпусов предприятия на сумму 1,8 млн рублей, в итоге компании была предъявлена неустойка на 9 млн рублей. Сейчас эти средства со «Строй-Прогресса» пытаются взыскать через суд. Во главе ИНХП стоит бывший вице-премьер правительства Башкирии Дмитрий Шаронов, который был назначен весной 2018 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 19 марта текущего года на четыре счета компании решением межрайонной инспекции № 33 ФНС по Башкортостану была наложена блокировка. Причиной этого выступила неуплата налогов и сборов.

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