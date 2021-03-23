Системы подачи топлива газопоршневых электроагрегатов

Газоснабжение пропаном или пропан-бутановой смесью отличается отсутствием заметной зависимости давления от количества газа в баллонах, так как сжиженная пропан-бутановая смесь находится в баллонах в равновесии с насыщенным паром. Однако давление существенно зависит от температуры. Так, при изменении температуры от 0 до 40С упругость насыщенных паров пропана изменяется от 0,4 до 1,3 МПа, а бутана — от 0 до 0,3 МПа. Упругость паров пропан-бутановой смеси зависит от соотношения этих компонентов. Стандартами предусмотрено две марки топлива — зимняя (90+10% пропана) и летняя (50+10% пропана), остальное — бутан и не более 1% непредельных углеводородов. При изменении температуры от 0 до 40'С упругость насыщенных паров зимнего пропан-бутана изменяется от 0,35 до 1,2 МПа, а летнего — от 0,2 до 0,8 МПа. Для понижения давления пропан-бутана в состав газобаллонного оборудования включают двухступенчатый редуктор со встроенным испарителем.