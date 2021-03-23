Скульптура о «славе спасателей и пожарных» появится в центре Екатеринбурга

Скульптура о «славе спасателей и пожарных» появится в центре Екатеринбурга

Сегодня, 20:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Скульптурная композиция, посвященная «славе спасателей и пожарных», появится в центре Екатеринбурга. Мэрия города объявила конкурс эскизов. Планируется, что скульптура будет установлена в сквере на пересечении улиц Московской и Радищева, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

На установку скульптуры повлияла региональная общественная организация ветеранов пожарной охраны и спасателей Свердловской области. Данная организация стала инициатором идеи.

Принять участие в конкурсе предлагается профессиональным скульпторам, дизайнерам, архитекторам, а также компаниям и творческим коллективам.

Эскизы принимаются до 6 апреля. По мнению главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова, данный конкурс повысит качество городской среды.

Напомним, 23 марта стало известно, что скульптуры из Европы закупят для установки в Тагильской лагуне за ГДДЮТ.

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Екатеринбург
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