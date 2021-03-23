Стала известна причина смерти уральского фтизиатра Игоря Медвинского

По словам дочери погибшего Дарьи, 12 марта мужчине стало плохо и его доставили в кардиоцентр. Оттуда Игоря Медвинского госпитализировали в областную больницу, сделали обширную операцию. Специалист находился на аппарате ИВЛ, но так и не смог оправиться после операции.