Стала известна причина смерти уральского фтизиатра Игоря Медвинского

По словам дочери погибшего Дарьи, 12 марта мужчине стало плохо и его доставили в кардиоцентр. Оттуда Игоря Медвинского госпитализировали в областную больницу, сделали обширную операцию. Специалист находился на аппарате ИВЛ, но так и не смог оправиться после операции.
Аорта — это сосуд, который может разорваться и от стресса. Папа не выдержал нагрузки, которая у него постоянно была,рассказала изданию Е1 Дарья.
Она отметила, что ранее тревожных симптомов у врача не наблюдалось, сердце также не болело.
Напомним, доктор медицинских наук Игорь Медвинский скончался 22 марта на 63-м году жизни.