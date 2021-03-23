Стала известна причина смерти уральского фтизиатра Игоря Медвинского

Стала известна причина смерти уральского фтизиатра Игоря Медвинского

Сегодня, 21:41ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Стало известно, из-за чего скончался врач из Екатеринбурга Игорь Медвинский. У специалиста по фтизиатрии разорвалась аорта.

По словам дочери погибшего Дарьи, 12 марта мужчине стало плохо и его доставили в кардиоцентр. Оттуда Игоря Медвинского госпитализировали в областную больницу, сделали обширную операцию. Специалист находился на аппарате ИВЛ, но так и не смог оправиться после операции.

Аорта — это сосуд, который может разорваться и от стресса. Папа не выдержал нагрузки, которая у него постоянно была,рассказала изданию Е1 Дарья.

Она отметила, что ранее тревожных симптомов у врача не наблюдалось, сердце также не болело.

Напомним, доктор медицинских наук Игорь Медвинский скончался 22 марта на 63-м году жизни.

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Екатеринбург
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