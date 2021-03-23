Стая собак-убийц будет отловлена до конца марта на Вагонке в Нижнем Тагиле

Там рассказали, что с 9 февраля отловом и последующем содержанием бездомных собак занимается ООО «Арсенал» из города Красноуральск. Животные находятся в красноуральском приюте. Они проходят лечение, социализацию.
На сегодняшний день районная администрация подала заявки на отлов животных по адресам: проспект Ленинградский, 2, проспект Вагоностроителей и улица Чайковского.
В службе есть карта мест постоянного обитания безнадзорных животных, и эти адреса им известны. В порядке очередности заявок отлов животных производится,отметили в пресс-службе.
Хозяйка собаки, которую стая бездомных псов растерзала 20 марта на Ленинградском проспекте, рассказала редакции TagilCity.ru, что на следующий день они составили жалобу в администрацию города. Женщина добавила, что допускает написание заявления в прокуратуру.
Напомним, 22 марта стая псов, оккупировавших микрорайон, разорвала еще одну собаку. Местные жители сообщили, что боятся выходить из дома.