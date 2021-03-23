Свердловский бизнес защитился от кибер-атак

Свердловские организации начали активнее инвестировать в оборону от интернет-угроз. По подсчетам МегаФона, спрос на защиту от DDoS-атак удвоился в 2020 году.

Повышение интереса к решениям по защите от DDoS в компании связывают с переводом бизнеса в онлайн. Интернет-ресурсы нуждаются в постоянном поддержании работоспособности в круглосуточном режиме. Одним из самых распространенных видов атак является DDoS, в момент которой возникает значительное число одновременных интернет-запросов. Это нагружает серверы компании и может полностью или частично ограничить работу сетевых ресурсов. МегаФон предлагает платформу, которая занимается мониторингом интернет-трафика. Она в автоматическом режиме анализирует поступающие запросы и фильтрует их, в случае необходимости. При возникновении атаки, в течение 5-15 секунд система предпринимает меры реагирования. Обычные пользователи не замечают такое вмешательство, так как доступ к ресурсам осуществляется в обычном режиме. Наше решение набирает популярность не только среди крупных корпораций, но и среди предпринимателей малого и среднего бизнеса. Платформа способна за несколько часов провести интеграцию в клиентские сервисы. При этом, не требуется покупка дорогих аппаратных решений или изменение настроек сети, рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова. Кроме того, у бизнеса растет востребованность в проверке уязвимостей IT-систем, защите мобильных гаджетов и личной информации, настройке доступа к данным на смартфонах, добавила Инна Смирнова. В настоящий момент, платформу активно используют промышленные компании, точки оптовой и розничной торговли, транспортные и финансовые организации. Каждую неделю решение отражает 25 атак на бизнес-компании Урала, по средним подсчетам МегаФона. Каждый четвертый клиент более 10 раз в год подвергается интернет-угрозам.

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