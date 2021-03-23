Тагильские экстремалы рассказали об изменениях в проекте нового скейт-парка

Члены сообщества экстремалов Нижнего Тагила сообщили об изменениях, которые по их просьбе были внесены в проект нового скейт-парка.

На совещании о ходе строительства «Тагильской лагуны-2» стало известно, что по просьбе скейтеров высоту фигур увеличили примерно на 30 сантиметров. Теперь они будут подходить не только для начинающих экстремалов. Подготовка площадки для картинга началась в зоне экстремального отдыха, также проходит установка системы сброса воды для бассейна и занятий кружка судомоделирования. Рабочие встречи с активистами Нижнего Тагила продолжаются. Со спортсменами уже была обговорена расстановка уличных тренажеров. Напомним, 23 марта представители подрядчика и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказали о ходе строительства «Тагильской лагуны-2» за ГДДЮТ. Стало известно, что будет возведено на территории объекта. Бассейн, дамба и новый светофор. Как идёт строительство Тагильской лагуны

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter