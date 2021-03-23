Сегодня, 20:11ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Тагильские экстремалы рассказали об изменениях в проекте нового скейт-парка

Члены сообщества экстремалов Нижнего Тагила сообщили об изменениях, которые по их просьбе были внесены в проект нового скейт-парка.

На совещании о ходе строительства «Тагильской лагуны-2» стало известно, что по просьбе скейтеров высоту фигур увеличили примерно на 30 сантиметров. Теперь они будут подходить не только для начинающих экстремалов. Подготовка площадки для картинга началась в зоне экстремального отдыха, также проходит установка системы сброса воды для бассейна и занятий кружка судомоделирования.

Рабочие встречи с активистами Нижнего Тагила продолжаются. Со спортсменами уже была обговорена расстановка уличных тренажеров.

Напомним, 23 марта представители подрядчика и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказали о ходе строительства «Тагильской лагуны-2» за ГДДЮТ. Стало известно, что будет возведено на территории объекта.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав ПинаевТагильская лагунаэкстремалыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы