В похищении ребенка обвиняет бывшего мужа женщина в Екатеринбурге

Сегодня, 12:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Бывшего мужа обвиняет женщина в похищении ребенка в Екатеринбурге. Мария Кротова заявила, что ее бывший муж Артем приехал за ребенком в детский сад, который находится по улице братьев Быковых.
Это был самый настоящий налет, рассказала мать ребенка E1.ru.
По ее словам, бывший муж приехал за ребенком с тремя неизвестными мужчинами, они столкнули охранника с лестницы. Девушка обратилась в полицию, заявление было принято, но уголовное дело возбуждать сотрудники полиции отказываются. Инцидент не считается похищением, потому что отец ребенка не лишен родительских прав.
Супруги развелись в 2019 году, четырехлетний сын и двенадцатилетняя дочь остались жить с мамой. Суд установил порядок общения с детьми, но отец с решением не согласился, пытался обжаловать решение суда. В апелляции мужчине отказали.
По словам Марии, общению отца с детьми она не препятствовала, но пять месяцев мужчина этим правом не пользовался. Также женщина заявляет, что ее бывший муж не платил алименты.
Только предлагал оплатить бассейн ребенку. Положить в платную клинику, когда заболела дочь. Но при этом ставил условие, что я ни в бассейне, ни в клинике не должна появляться,заявила женщина.
Деяние отца не подходит под статью 126 УК РФ — «Похищение человека». По закону им было нарушено решение суда о порядке общения с детьми.
Женщина рассказывает, что Кротов сменил место жительства, уже неделю молодого человека не могут найти органы опеки.
Зато мне пришли сообщения от его представителя и от него, предложили мне заключить мировое соглашение. Своеобразный выкуп за сына: восемь миллионов. Это деньги, которые я ему якобы должна вернуть по решению суда,жалуется мать ребенка.
Мужчина является собственником бизнеса, который занимается консалтинговыми услугами, супруги вместе приобретали квартиру, бывший муж уговорил женщину подписать договор займа, чтобы избежать налогов.
Старшая написала ему: «Папа, верни Костика, я соскучилась». В ответ дочь получила оскорбительные сообщения. Ему нужен сын, дочь ему не нужна. К тому же она уже имеет право голоса в суде,считает Мария.
В аппарате уполномоченного по правам ребенка уже в курсе данной ситуации. Материалы дела были направлены судебным приставам.