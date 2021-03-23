Вор-рецидивист задержан за нападение и ограбление пенсионера в Нижнем Тагиле

Вор-рецидивист задержан за нападение и ограбление пенсионера в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:22ОбществоФото: Пресс-служба МВД РФ
40-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, обвиняют в совершении грабежа с применением насилия по отношению к 82 летнему пенсионеру.

В отделение полиции № 16 сообщение поступило из травмпункта, куда обратился за помощью пенсионер 82 лет. У него диагностировали перелом костей носа. По словам пострадавшего, травмы были получены в ходе избиения неизвестным мужчиной.

82 летний мужчина возвращался из магазина, в подъезде на него напал молодой человек и забрал 10000 рублей.

После проверки записи камер видеонаблюдения, сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно — розыскные мероприятия, в ходе которых они задержали неоднократно судимого мужчину за открытое хищение чужого имущества.

По данному факту в территориальном отделении полиции возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ — «Грабеж с применением насилия». Для обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

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