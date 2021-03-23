Зарезавшему супругу у здания суда жителю Первоуральска грозит пожизненное заключение

В Свердловском областном суде решается приговор для 37-летнего мужчины, который за неверность, на глазах у приставов, убил гражданскую жену в здании Первоуральского мирового суда. Уральцу грозит пожизненное заключение.

Также уголовное дело за бездействие было заведено в отношении участкового, к которому обращалась убитая женщина, сообщает Е1. Отмечается, что в содеянном мужчина сознался и выразил свое раскаяние. Оглашение приговора пройдет 2 апреля. Напомним, получив несколько ножевых ранений, пострадавшая успела добежать до судебного пристава, который попытался ее спасти, но сам получил резанные раны рук. От полученных травм женщина скончалась на месте. Нападавший сбежал, однако через насколько часов был задержан в подъезде дома, где живет его мать. Убивший жену у здания суда житель Первоуральска отправлен на два месяца в СИЗО

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