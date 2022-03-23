Эксперты заявили о готовности РФ противостоять кибератакам

Как сообщает издание Правительства России «Российская газета», международная хакерская группировка Anonymous начала против России «кибервойну» в связи с ситуацией вокруг Украины. Хакеры взяли на себя ответственность за атаки на сайты российских ведомств, в том числе МИД, МЧС, Минкультуры, ФАС, ФСИН, МВД и так далее. Под удар также попал «Роскосмос», глава которого заявил, что система безопасности госкорпорации автоматически отбила атаки хакеров на Центр управления полетами и космическую группировку.