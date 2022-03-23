Эксперты заявили о готовности РФ противостоять кибератакам

Эксперты заявили о готовности РФ противостоять кибератакам
Эксперты заявили о готовности РФ противостоять кибератакам
Сегодня, 19:22ОбществоФото: piqsels.com
В конце февраля российский сегмент интернета был подвергнут массированной хакерской атаке. По словам специалистов, российские власти и технические службы научились успешно отбивать информационные провокации и различать фейки.

Как сообщает издание Правительства России «Российская газета», международная хакерская группировка Anonymous начала против России «кибервойну» в связи с ситуацией вокруг Украины. Хакеры взяли на себя ответственность за атаки на сайты российских ведомств, в том числе МИД, МЧС, Минкультуры, ФАС, ФСИН, МВД и так далее. Под удар также попал «Роскосмос», глава которого заявил, что система безопасности госкорпорации автоматически отбила атаки хакеров на Центр управления полетами и космическую группировку.

Под «огнем» также оказались дочерние предприятия «Роснефти» в Германии и пансионаты, решившие разместить у себя украинских беженцев. Кибератакам подверглись суды, небольшие компании и Читинская епархия, например.

Как сообщает информагентство правительства КНР «Синьхуа» со ссылкой на Национальный центр по кибербезопасности Китая, большинство атак на самом деле исходило из Соединенных Штатов.

Журналисты считают неслучайным выбор целей хакеров. Сначала они били про СМИ, потом по лидерам мнений, а потом и по сферам, отвечающим за безопасность. По мнению журналистов, за призывами скупать доллары и сахар тоже стоят хакеры. Они делают все, чтобы посеять хаос и дезориентировать россиян.

Российские власти и технические службы начали бороться и научились сокращать время между взломом и опровержением дезинформации до 10 минут, а впоследствии счет пошел уже на секунды.

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