ГД РФ согласовала поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на бизнес

Закон, призванный снизить административную нагрузку на средний и малый бизнес, Госдума РФ приняла сегодня, 23 марта, в третьем чтении. Документ предусматривает внесение ряда поправок в ныне действующий Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Разработкой антикризисного законопроекта занимались специалисты Минэкономразвития вместе с экспертами Корпорации МСП, предпринимателями и единороссами. Об этом пишет lenta.ru. Документ включает в себя четыре ключевые инициативы. Одна из них дает предпринимателям право на ошибку, когда при первом нарушении вместо штрафа представители бизнеса получат предупреждение и возможность исправить недочеты. Вторая инициатива уменьшает размеры штрафов для малых предприятий – теперь они будут приравниваться к административным взысканиям, предусмотренным для индивидуальных предпринимателей (ИП), либо составят не более половины штрафа для юрлица. Также, по словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, поправки аннулируют одновременную ответственность для должностного лица и организации в том случае, когда нарушение произошло по вине работника. И наконец, законопроект предусматривают применение принципа “одна проверка – одна санкция”, в соответствии с которым штрафы за однотипные нарушения, выявленные в ходе одной проверки, не будут суммироваться, пояснил Исаевич. Напомним, проект закона был внесен на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации 18 декабря 2021 года, и в ходе рассмотрения документ неоднократно подвергался изменениям. 21 февраля он был рекомендован профильным комитетом к принятию. 4 марта депутаты за него единогласно проголосовали в первом чтении, а 22 марта — во втором. Теперь документ рассмотрят в Совете Федерации, после чего он будет направлен на подпись президенту России Владимиру Путину.

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