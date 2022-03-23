Где два миллиона? Тагильские садоводы требуют смены председателя

Евгений Горбатовский на должности председателя садоводческого товарищества «Озерки» находится уже 10 лет. Однако в прошлом году у собственников возникли претензии к Горбатовскому. По их словам, в товариществе не было правления, ревизионной комиссии, а также председатель не предоставлял финансовую отчетность.
Собралась инициативная группа, которая провела общее собрание по переизбранию. Но переизбрали пока только правление,рассказал TagilCity.ru местный садовод Анатолий Ромашко.
Переизбрание было связано и с тем, что по новому закону в состав правления и на должность председателя могут избираться только собственники садовых участков.
Горбатовский собственником не является. Поэтому по новому закону он не имеет права занимать должность председателя,сообщил Анатолий Ромашко.
После избрания правления возникло двоевластие — с одной стороны председатель, заведующий всеми финансовыми делами, а с другой — инициативные садоводы, которые хотят поменять ситуацию к лучшему, но не имеющие денежных средств, рассказал Ромашко.
Добиться финансовых документов от председателя инициативной группе так и не удалось. Садоводы даже обращались с заявлением в полицию.
Они запросили у председателя документы. А заявитель имеет право с ними ознакомиться. Таким образом, через ОБЭП мы получили всю информацию. Оказалось, что по документам есть большие недостачи. К примеру, 3,5 млн рублей в год собирается с людей в качестве взносов. А отчет всего на 1 млн 150 тысяч. Остальное, похоже, кладется в карман,сообщил один из членов инициативной группы Вячеслав Дроздов.
Есть у садоводов и претензии к Горбатовскому по поводу пользования земельным участком, который принадлежит садовому товариществу. По их словам, председатель обустроил там незаконную лесопилку.
Сейчас правление инициировало выборы нового председателя в заочной форме. По словам Вячеслава Дроздова, председатель и его сторонники всячески препятствуют проведению голосования — пытаются силой забрать документы и урну с голосами, а также запугивают садоводов.
Помимо этого, инициативная группа готовит сейчас подачу документов для иска в суд по поводу растраты и якобы подделанных подписей под протоколами.
Однако у самого Евгения Горбатовского другая версия происходящего. По его мнению, сейчас происходит самовольный захват власти.
Они (инициативная группа — прим. редакции) делают все самовольно, хотя пытаются выставить, что опираются на букву закона. Так как я являюсь действующим председателем, они должны были уведомить меня о проведении собрания. Но они сами все придумали, все провели,сообщил Евгений Горбатовской редакции TagilCity.ru.
Также он рассказал, что его не включили в список претендентов на должность председателя, а все собрания новое правление проводит без него. Хотя это, по мнению Горбатовского, незаконно, так как он еще является действующим председателем и собирается им остаться, оформив садовый участок на себя.
Они вставляют мне палки в колеса, не дают оформить участок на себя. Пишут на меня везде заявления — в прокуратуру, в ОБЭП,рассказал Горбатовский.
Отрицает действующий председатель и растрату садоводческих взносов. Аргументом этому, по его словам, стала проверка полиции, которая не нашла ничего противозаконного. Ничего не нарушает, по мнению председателя, и построенная им лесопилка:
Я работой на лесопилке занимаюсь с 2014 года. Ранее этот вопрос был поднят на собрании правления. Правление мне одобрило пользование этой землей.
Итоги голосования выборов председателя садового товарищества «Озерки» будут подведены после 25 марта. Редакция TagilCity.ru продолжит следить за развитем событий.