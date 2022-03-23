Где два миллиона? Тагильские садоводы требуют смены председателя

Они запросили у председателя документы. А заявитель имеет право с ними ознакомиться. Таким образом, через ОБЭП мы получили всю информацию. Оказалось, что по документам есть большие недостачи. К примеру, 3,5 млн рублей в год собирается с людей в качестве взносов. А отчет всего на 1 млн 150 тысяч. Остальное, похоже, кладется в карман,сообщил один из членов инициативной группы Вячеслав Дроздов.