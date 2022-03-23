Использовать региональный маткапитал на допобразование предложил Евгений Куйвашев

Законопроект, по его словам, уже отправлен депутатам. Если они его примут, то средства можно будет использовать для допобразования, сообщили в департаменте информполитики.
Отмечается, что в 2022 году размер областного маткапитала составляет 152 тысячи рублей за третьего ребенка и 228 тысяч рублей за рождение одновременно троих и более детей. С 2021 года уже выдано 85 тысяч сертификатов.
Средства на данный момент можно использовать на улучшение жилищных условий, покупку садовых участков и домов, оплату образования или медуслуг, подключение жилых помещений к газовым сетям.