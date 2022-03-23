Использовать региональный маткапитал на допобразование предложил Евгений Куйвашев

Использовать региональный маткапитал на допобразование предложил Евгений Куйвашев
Использовать региональный маткапитал на допобразование предложил Евгений Куйвашев
Сегодня, 11:07ОбществоФото: 1MI
Расширить возможности для использования регионального материнского капитала в Свердловской области предложил губернатор Евгений Куйвашев.

Законопроект, по его словам, уже отправлен депутатам. Если они его примут, то средства можно будет использовать для допобразования, сообщили в департаменте информполитики.

Отмечается, что в 2022 году размер областного маткапитала составляет 152 тысячи рублей за третьего ребенка и 228 тысяч рублей за рождение одновременно троих и более детей. С 2021 года уже выдано 85 тысяч сертификатов.

Средства на данный момент можно использовать на улучшение жилищных условий, покупку садовых участков и домов, оплату образования или медуслуг, подключение жилых помещений к газовым сетям.

деньгиЕвгений Куйвашевматеринский капитал
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