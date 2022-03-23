IT-аналитик Муртазин: Предотвратить утечку личных данных нереально

Защитить персональные данные от утечки на 100 процентов нереально ни на персональных компьютерах, ни в процессе работы с компаниями или сервисами. Об этом предупредил аналитик Эльдар Муртазин из Mobile Research Group.

По словам IT-эксперта, «слив» информации в первом случае имеет место в связи с «крякнутыми», нелицензионными приложениями или ОС. Во втором случае ответственность лежит на самих организациях, пишет NEWS.ru. По словам Муртазина, защите не подлежат данные, которые по умолчанию имеются в сервисе. Речь идет об адресах, номерах телефонов, каких-то заказах и комментариях, пояснил аналитик. «Сливы» происходят изнутри компаний, констатировал он. «Потеря личных данных идет, как правило, за счет того, что люди либо ставят себе трояны на ПК или телефон, либо они работают с «крякнутыми», взломанными программами», - заявил IT-эксперт Mobile Research Group. Подхватить «заразу» в таком случае очень легко, предупредил Эльдар Муртазин. Эти пользователи или вообще не устанавливают на свои устройства антивирусные программы, или же элементарно игнорируют предупреждения, которые получают. Персональные данные можно предоставлять только структурам, к которым есть доверие, резюмировал аналитик. Напомним, ранее стало известно о мошенниках, прибегающих к фейковым интернет-ресурсам для изучения данных банковских карт граждан – они проверяют, соответствуют ли сведения тем, которые фигурируют в «слитой» базе. Пользователям предлагают вводить свои личные данные с целью выяснить, не завладели ли ими злоумышленники.

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