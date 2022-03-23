Минобороны Британии просит YouTube убрать видео беседы министра с пранкером из РФ

Как информирует Tass.ru, соответствующая просьба поступила в среду, 23 марта, от Министерства обороны Великобритании, поскольку эти видеоролики несут существенный риск для национальной безопасности Соединенного Королевства, отметили в ведомстве.
"Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили или хотя бы заблокировали доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой компании Google и принадлежащего ей YouTube", - говорится в обращении.
Более того, в оборонном ведомстве Британии сообщили, что видеозаписи, в которых идет речь о неисправных противотанковых ракетах NLAW, поставляемых британскими властями на Украину, являются ложью. В министерстве считают, что эти данные могут иметь разрушительное воздействие на моральный дух ВС Украины.
Напомним, на минувшей неделе министр обороны Британии Бен Уоллес стал жертвой пранкера из РФ, который представился украинским премьер-министром. Об этом рассказал сам глава британского ведомства в соцсети. Разговор состоялся 17 марта.
Бен Уоллес отметил, что в ходе беседы он заподозрил неладное и сразу прервал разговор. Однако из опубликованной видеозаписи разговора стало известно, что Лондон готов поддержать Киев "в любом выборе" в разработке ядерной программы.