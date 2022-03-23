Минобороны Британии просит YouTube убрать видео беседы министра с пранкером из РФ

"Поскольку российское государство ответственно за подставной звонок, мы пишем вам, чтобы настоять на том, чтобы вы удалили или хотя бы заблокировали доступ к видеозаписям в соответствии с объявленной 11 марта политикой компании Google и принадлежащего ей YouTube", - говорится в обращении.