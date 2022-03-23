На неубранный снег в парках Верхней Салды пожаловались горожане

На неубранный снег в парках Верхней Салды пожаловались горожане
На неубранный снег в парках Верхней Салды пожаловались горожане
Сегодня, 08:15ОбществоФото: Мария Иванова
На отсутствие уборки снега в парках, скверах и на аллеях Верхней Салды пожаловались горожане. По их словам, общественными местами можно пользоваться только летом, потому что в другое время на дорожках лежит снег.

Дворцовка очищается в Верхней Салде, чтобы люди могли пройти. Однако лавочки не очищаются, заявила одна из местных жительниц Мария. Возле Дворца Культуры, по ее словам, зимой есть только узкая тропка.

Горожане также рассказывают, что на Комсомольской аллее снег не убирается вообще. То же касается и парка Металлургов. Тротуары не очищаются, а на детские площадки приходится пробираться по сугробам, делятся историями местные жители.

Фото:Мария Иванова

Такое чувство, что парк на время зимы заморожен. Хотя ведь он должен быть круглогодичным досугом для людей! Прогуляться в благоустроенном месте хочется и летом и зимой, а просто пройтись по парку не получается, сейчас там нет такой возможности, возмущается один из горожан.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
снегВерхняя Салдауборка снега
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