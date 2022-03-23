Полицейским Екатеринбурга запретили ездить на иномарках из-за санкций

Полицейским Екатеринбурга запретили ездить на иномарках из-за санкций
Полицейским Екатеринбурга запретили ездить на иномарках из-за санкций
Сегодня, 16:50ОбществоФото: pixabay.com
Начальник полиции Екатеринбурга запретил подчиненным использовать импортные машины, поскольку из-за введенных ограничений могут возникнуть трудности с поставкой запчастей к ним.

Глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Озеров запретил подчиненным ездить на служебных Volkswagen, Renault, Skoda и других иномарках.

Информацию об этом подтвердил Е1 источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что соответствующий указ вступает в силу с 1 апреля 2022 года. Причиной такого решения стали введенные в отношении России санкции. В ведомстве опасаются, что возникнут проблемы с поставкой запчастей к иностранным машинам.

На сегодняшний день в автопарке полиции Екатеринбурга есть автомобили «Шкода», «Рено», «Фольксваген», а также мотоциклы «Ямаха» и БМВ.

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