Полицейским Екатеринбурга запретили ездить на иномарках из-за санкций

Глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Озеров запретил подчиненным ездить на служебных Volkswagen, Renault, Skoda и других иномарках.
Информацию об этом подтвердил Е1 источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что соответствующий указ вступает в силу с 1 апреля 2022 года. Причиной такого решения стали введенные в отношении России санкции. В ведомстве опасаются, что возникнут проблемы с поставкой запчастей к иностранным машинам.
На сегодняшний день в автопарке полиции Екатеринбурга есть автомобили «Шкода», «Рено», «Фольксваген», а также мотоциклы «Ямаха» и БМВ.