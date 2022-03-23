Полиция не стала возбуждать дело на присвоившего десятки миллионов екатеринбуржца

Жители Екатеринбурга обвиняют владельца кинокомпании «Веда-фильм» в том, что он заманил их в финансовую пирамиду.

Владелец киностудии «Веда-фильм» Дмитрий Артемьев оказался в эпицентре скандала: десятки екатеринбуржцев обвиняют его в мошенничестве. Якобы он заманил их в финансовую пирамиду и присвоил деньги. Речь идет о десятках миллионов рублей. Как рассказал Е1 юрист Игорь Серебренников, полиция часто отказывает в возбуждении подобных дел. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела сказано, что «факт преступления объективного подтверждения не нашел». Что касается компенсации ущерба и морального вреда, то это тоже не входит в компетенцию МВД. В ведомстве добавили, что вопрос лучше решать в гражданском суде.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter