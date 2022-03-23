Полиция не стала возбуждать дело на присвоившего десятки миллионов екатеринбуржца

Полиция не стала возбуждать дело на присвоившего десятки миллионов екатеринбуржца
Полиция не стала возбуждать дело на присвоившего десятки миллионов екатеринбуржца
Сегодня, 15:50ОбществоФото: pixabay.com
Жители Екатеринбурга обвиняют владельца кинокомпании «Веда-фильм» в том, что он заманил их в финансовую пирамиду.

Владелец киностудии «Веда-фильм» Дмитрий Артемьев оказался в эпицентре скандала: десятки екатеринбуржцев обвиняют его в мошенничестве. Якобы он заманил их в финансовую пирамиду и присвоил деньги.

Речь идет о десятках миллионов рублей.

Как рассказал Е1 юрист Игорь Серебренников, полиция часто отказывает в возбуждении подобных дел.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела сказано, что «факт преступления объективного подтверждения не нашел». Что касается компенсации ущерба и морального вреда, то это тоже не входит в компетенцию МВД.

В ведомстве добавили, что вопрос лучше решать в гражданском суде.

Сюжеты:
Екатеринбург
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