Проект памятника медикам обсудили в Нижнем Тагиле

Мнения участников обсуждения по поводу проекта памятника разделились на «за» и «против». С одной стороны, монумент не вписывается в концепцию аллеи, с другой — отражает сложность профессии медиков, борющихся за жизнь и здоровье пациентов.

Обсуждение варианта памятника медикам состоялось 23 марта в здании администрации города. Проект представили скульпторы Иван Дубровин и Михаил Баскаков: Наша задача была — придумать нестандартное решение. Все, кто заходил, пребывали в легком шоке, потому что мы все привыкли видеть, если памятник учительнице — парта, доска и стоит педагог. У нас родилась идея пространственного плоскостного решения. TagilCity.ru Бронзовый памятник, по задумке авторов, должен быть двусторонним. Лицевая сторона декорирована рельефами врача и медсестры, обратная — емкой надписью или, наоборот, текстом, отражающим суть профессии. Согласно проекту, высота фигур составит 2,2 метра, общей композиции — 3 метра. Скульптура должна не просто изображать представителей профессии, но и нести смысловую нагрузку, выразил свое пожелание глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. TagilCity.ru Монумент установят в «Аллее рандеву», которая находится на улице Горошникова рядом со Свердловским областным медицинским колледжем. Педагог из данного образовательного учреждения считает, что вариант, представленный скульпторами, не вписывается в концепцию аллеи. Медицина — это все равно что-то легкое, более женское. Скульптура будет стоять напротив колледжа медицинского. Она будет смотреться тяжело. Если я бы подошла, она стала бы немножко угнетать. Нагрузки не должно быть. Мы хотели нести милосердие, а здесь тяжело сказать, что скульптура — это милосердие, поделился своим мнением педагог. TagilCity.ru Некоторые участники обсуждения также отметили недостатки макета. А замглавы города по соцполитике Валерий Суров предложил авторам доработать детали: Возникает сразу отторжение. Мне кажется, здесь не хватает элемента, который связан с медициной. Если этот элемент будет, мне кажется, она будет восприниматься по-другому. Фото: TagilCity.ru Нашлись и те, кому понравился проект памятника. Композиция отражает непосильный труд медицинских работников, борющихся за здоровье, а иногда и жизнь людей, высказала свою точку зрения тагильчанка. Видео: TagilCity.ru Проект памятника — это лишь композиционное решение, которое следует пересмотреть или доработать, исходя их пожеланий участников обсуждения, подчеркнули скульпторы Иван Дубровин и Михаил Баскаков. Напомним, «Аллея рандеву», посвященная работе медиков, была открыта на улице Горошникова осенью 2021 года. В дальнейшем место планируют переименовать в «Аллею медиков» или «Сквер медицинской доблести». Посвященная поколениям врачей аллея открылась в Нижнем Тагиле 7 Фото В общей сложности работы заняли около пяти месяцев.

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