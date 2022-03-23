Проект памятника медикам обсудили в Нижнем Тагиле

Проект памятника медикам обсудили в Нижнем Тагиле
Проект памятника медикам обсудили в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:20ОбществоФото: TagilCity.ru
Мнения участников обсуждения по поводу проекта памятника разделились на «за» и «против». С одной стороны, монумент не вписывается в концепцию аллеи, с другой — отражает сложность профессии медиков, борющихся за жизнь и здоровье пациентов.

Обсуждение варианта памятника медикам состоялось 23 марта в здании администрации города. Проект представили скульпторы Иван Дубровин и Михаил Баскаков:

Наша задача была — придумать нестандартное решение. Все, кто заходил, пребывали в легком шоке, потому что мы все привыкли видеть, если памятник учительнице — парта, доска и стоит педагог. У нас родилась идея пространственного плоскостного решения.

TagilCity.ru

Бронзовый памятник, по задумке авторов, должен быть двусторонним. Лицевая сторона декорирована рельефами врача и медсестры, обратная — емкой надписью или, наоборот, текстом, отражающим суть профессии. Согласно проекту, высота фигур составит 2,2 метра, общей композиции — 3 метра.

Скульптура должна не просто изображать представителей профессии, но и нести смысловую нагрузку, выразил свое пожелание глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

TagilCity.ru

Монумент установят в «Аллее рандеву», которая находится на улице Горошникова рядом со Свердловским областным медицинским колледжем. Педагог из данного образовательного учреждения считает, что вариант, представленный скульпторами, не вписывается в концепцию аллеи.

Медицина — это все равно что-то легкое, более женское. Скульптура будет стоять напротив колледжа медицинского. Она будет смотреться тяжело. Если я бы подошла, она стала бы немножко угнетать. Нагрузки не должно быть. Мы хотели нести милосердие, а здесь тяжело сказать, что скульптура — это милосердие, поделился своим мнением педагог.

TagilCity.ru

Некоторые участники обсуждения также отметили недостатки макета. А замглавы города по соцполитике Валерий Суров предложил авторам доработать детали:

Возникает сразу отторжение. Мне кажется, здесь не хватает элемента, который связан с медициной. Если этот элемент будет, мне кажется, она будет восприниматься по-другому.

Фото:TagilCity.ru

Нашлись и те, кому понравился проект памятника. Композиция отражает непосильный труд медицинских работников, борющихся за здоровье, а иногда и жизнь людей, высказала свою точку зрения тагильчанка.

Видео:TagilCity.ru

Проект памятника — это лишь композиционное решение, которое следует пересмотреть или доработать, исходя их пожеланий участников обсуждения, подчеркнули скульпторы Иван Дубровин и Михаил Баскаков.

Напомним, «Аллея рандеву», посвященная работе медиков, была открыта на улице Горошникова осенью 2021 года. В дальнейшем место планируют переименовать в «Аллею медиков» или «Сквер медицинской доблести».

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