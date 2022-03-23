Птицефабрика в Артёмовском выплатила 5 млн долга по зарплате

Прокуратура в Артемовском проверила соблюдение трудового законодательства на местной птицефабрике. В ходе проверки выяснилось, что более 420 работников предприятия остались без зарплаты за январь текущего года. Долг по заработной плате составил 4,9 млн рублей.
Прокурор внес представление в адрес начальника предприятия с требованием устранить нарушения. Кроме того, руководителя привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.
После этого задолженность перед работниками птицефабрики была полностью погашена, информирует пресс-служба надзорного ведомства.