Птицефабрика в Артёмовском выплатила 5 млн долга по зарплате

Птицефабрика в Артёмовском выплатила 5 млн долга по зарплате
Птицефабрика в Артёмовском выплатила 5 млн долга по зарплате
Сегодня, 19:58ОбществоФото: pixabay.com
Работникам Артемовской птицефабрики выплатили долг по зарплате на сумму более 4,9 млн рублей после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура в Артемовском проверила соблюдение трудового законодательства на местной птицефабрике. В ходе проверки выяснилось, что более 420 работников предприятия остались без зарплаты за январь текущего года. Долг по заработной плате составил 4,9 млн рублей.

Прокурор внес представление в адрес начальника предприятия с требованием устранить нарушения. Кроме того, руководителя привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

После этого задолженность перед работниками птицефабрики была полностью погашена, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

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