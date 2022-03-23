Садоводы жалуются на председателя, а силовики забывают о сроках проведения проверок

Школьник одного из поселков Свердловской области избил и ограбил продавщицу — кадры с моментом нападения на женщину появились в сети. Что спровоцировало подростка возле ящика с заморозкой, выясняют следователи. А пока известно лишь то, что женщина едва не лишилась жизни за 4 тысячи рублей наличными и несколько пачек сигарет.
Путешествие из Екатеринбурга в Тюмень между вагонами грузового состава попытался совершить свердловчанин. У мужчины не было денег на проезд, поэтому таким способом он попытался добраться до дома.
В Нижнем Тагиле «заминировали» очередной торговый центр. На этот раз саперы искали взрывные устройства в ТЦ DEPO на Свердловском шоссе.
Прокуратура поставила точку в вопросах долга руководства птицефабрики Артемовска перед своими работниками. Почти 5 миллионов рублей надзорное ведомство обязало работодателя выплатить сотрудникам предприятия — 420 человек не получили зарплату за январь.
80 тысяч пачек контрафактных сигарет уничтожили тагильские правоохранители. Продукцию на сумму около 3 миллионов рублей изъяли в одной из торговых точек на Ленинградском проспекте, а поставки осуществлялись из Кушвы.
Свердловским полицейским запретили ездить на иномарках. Такое постановление за подписью руководителя отдела из Екатеринбурга оказалось в соцсетях. Согласно документу, из оборота силовиков с 1 апреля изымают все иномарки. При этом руководители подразделений лично отвечают за исполнение приказа. Позднее главк это заявление опроверг, но осадочек остался.
Экс-силовики из отдела полиции № 17 на Вагонке восстановились на работе по решению областного суда. Оба правоохранителя проходят по уголовному делу о подлоге улик у хоккейного тренера. Однако судья решила, что даже после совершения силовиками проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД, их уволили незаконно. Почему, читайте тут.
Водитель мусоровоза получил производственную травму, однако работодатель не хотел оплачивать пострадавшему лечение и компенсацию. Свердловчанину лишь предложили 50 тысяч рублей. Однако мужчина не растерялся и пошел в суд, в итоге сорвав куш в 1 миллион рублей.
Пельмени за 41 миллион — именно такую сумму пытается отсудить у бывших коллег артист Сергей Нетиевский. Мужчина считает, что «Уральские пельмени» не имеют прав на старые выпуски шоу и не могут использовать оттуда материал. Суд решил иначе.
Данные пользователей сервиса «Яндекс.Еда» из Нижнего Тагила попали в сеть — в отношении злоумышленника будет заведено дело, происшествием уже заинтересовались силовики. Однако днем любой пользователь сети мог посмотреть, как часто тот или иной тагильчанин заказывает доставку еды и на какую сумму.
Тагильские школьники этой весной не будут писать ВПР. Проведение диагностических работ перенесли на осень, объяснив перестановку коронавирусными ограничениями. В кулуарах поговаривают, что дело в бумаге, а не в иноземном вирусе.
В садах «Озерки» назревает миллионный конфликт — председатель говорит о рейдерском захвате, а садоводы о потраченных в пустую деньгах. Что стало причиной противостояния накануне дачного сезона, читайте в нашем материале.
Городские таксисты планируют поднять цены на перевозки пассажиров. Причиной стало подорожание запчастей и самих автомобилей. Будут ли наши люди ездить в булочную на такси или нет, покажет время.
В мэрии обсудили проект памятника тагильским медикам. Представители администрации обсудили все «за» и «против», предложили внести некоторые поправки в эскиз и добавить элемент «медицины».