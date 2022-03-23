Садоводы жалуются на председателя, а силовики забывают о сроках проведения проверок

Скандалы, интриги, происшествия

Школьник одного из поселков Свердловской области избил и ограбил продавщицу — кадры с моментом нападения на женщину появились в сети. Что спровоцировало подростка возле ящика с заморозкой, выясняют следователи. А пока известно лишь то, что женщина едва не лишилась жизни за 4 тысячи рублей наличными и несколько пачек сигарет.