Спрятавший дочь лидер свердловского патриархата стал фигурантом дела об убийстве

Лидер патриархального движения «Мужской путь» в Свердловской области Андрей Брезгин с июля прошлого года прячет от экс-супруги их шестилетнюю дочь, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следственный комитет завел на мужчину уголовное дело об убийстве малолетнего.
Ранее на Брезгина завели дело о похищении человека, но результата не это не дало.
Во время дачи показаний в следственном отделе он отказался говорить о том, где находится ребенок. Накануне фигурант опубликовал в соцсетях видео с дочерью. Таким образом, он дал понять, что с ребенком все хорошо.
Мужчина не скрывается от правоохранителей, но не дает показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ.
Вероятно, дело по статье об убийстве завели для того, чтобы начать полномасштабные поиски ребенка, сообщает источник.
В разговоре с журналистом «КП-Екатеринбург» Андрей Брезгин заявил, что к бывшей супруге приходил некий мужчина, и женщина якобы заставляла дочерей делать ему массаж при свечах.