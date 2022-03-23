Спрятавший дочь лидер свердловского патриархата стал фигурантом дела об убийстве

Спрятавший дочь лидер свердловского патриархата стал фигурантом дела об убийстве
Спрятавший дочь лидер свердловского патриархата стал фигурантом дела об убийстве
Сегодня, 16:23ОбществоФото: pixabay.com
В Екатеринбурге на главу движения «Мужской путь», который прячет от бывшей жены шестилетнюю дочь, завели уголовное дело об убийстве малолетнего.

Лидер патриархального движения «Мужской путь» в Свердловской области Андрей Брезгин с июля прошлого года прячет от экс-супруги их шестилетнюю дочь, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет завел на мужчину уголовное дело об убийстве малолетнего.

Ранее на Брезгина завели дело о похищении человека, но результата не это не дало.

Во время дачи показаний в следственном отделе он отказался говорить о том, где находится ребенок. Накануне фигурант опубликовал в соцсетях видео с дочерью. Таким образом, он дал понять, что с ребенком все хорошо.

Мужчина не скрывается от правоохранителей, но не дает показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ.

Вероятно, дело по статье об убийстве завели для того, чтобы начать полномасштабные поиски ребенка, сообщает источник.

В разговоре с журналистом «КП-Екатеринбург» Андрей Брезгин заявил, что к бывшей супруге приходил некий мужчина, и женщина якобы заставляла дочерей делать ему массаж при свечах.

Сюжеты:
Екатеринбург
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