Суд не стал взыскивать с «Уральских пельменей» более 41 млн по иску бывшего директора

Суд не стал взыскивать с «Уральских пельменей» более 41 млн по иску бывшего директора
Суд не стал взыскивать с «Уральских пельменей» более 41 млн по иску бывшего директора
Сегодня, 21:05ОбществоФото: pixabay.com
Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский хотел взыскать крупную денежную сумму за нарушение авторских прав.

Судебные тяжбы между бывшим директором «Уральских пельменей» Сергеем Нетиевским и юмористами продолжается несколько лет.

Нетиевский подал иск к обществу «Уральские пельмени Продакш», чтобы взыскать 41 млн рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав. Он заявил, что старые выпуски программы, сценарии которых он создавал, незаконно показали на телеканале СТС.

Состоялись три судебных заседания, по итогам которых ему отказали в удовлетворении иска, пишет «КП-Екатеринбург». После этого бывший коллега юмористов обратился в Суд по интеллектуальным правам, но там оставили предыдущие решения без изменений.

Директор шоу Евгений Орлов отметил, что в контрактах Нетиевского есть пункт, который разрешает переработку материала. Это исключает его победу в суде.

В свою очередь Сергей Нетиевский не исключает того, что придется обратиться в Верховный суд. Он пожелал «Уральским пельменям» работать над новыми выпусками, а не переделывать старые, над которыми он работал и где он появляется в кадре.

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