Тагильчане рассказали главе города Владиславу Пинаеву о проблемах благоустройства

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев возобновил личный прием граждан. Накануне сообщить о проблемах своего района и города в целом, а также попросить помощи с решением личных вопросов, пришли десять тагильчан. За два часа, которые отводятся на личный прием горожан градоначальником, Владислав Пинаев рассмотрел все обращения и по каждому из них принял соответствующее решение.
Одной из посетительниц оказалась жительница Вагонки Маргарита Шестакова. Женщина попросила главу города помочь с решением вопроса об организации занятий большим теннисом для молодых людей Дзержинского района. Маргарита рассказала, что в холодное время года для тренировок необходим крытый корт, которого на Вагонке нет, поэтому детям приходится больше часа тратить на дорогу. Зимой занятия проводятся в школе № 40 на Гальянке, и только летом юные спортсмены могут оттачивать свои навыки на корте у 51 лицея.
У меня сыну двенадцать лет. Мы занимаемся теннисом уже три года. К сожалению, периодически мы не можем попасть на тренировки, потому что по пробкам дорога только в одну сторону с Вагонки на Гальянку, где сын может играть, занимает около полутора часов,пожаловалась Владиславу Пинаеву Маргарита.
Градоначальник пообещал тагильчанке решить проблему, предоставив для занятий другое помещение — глава города пообещал юным вагонским теннисистам выделить спортзал в одном из образовательных учреждений Дзержинского района. Данная мера будет временной, пока на Вагонке не построят легкоатлетический манеж неподалеку от Ледового дворца, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
О проблеме тротуара на Красноармейской и отсутствии детской площадки возле дома № 23 на Карла Маркса сообщил главе города еще один пришедший на прием тагильчанин — Сергей Гусаков. Владислав Пинаев пообещал лично осмотреть данный участок пешеходной дорожки перед дорожно-строительным сезоном. А вот организовать детскую площадку мэр поручил инициативному тагильчанину совместно.
По обустройству детской площадки вам зеленый свет. Сделаете проект, заявитесь на финансирование в рамках программы по формированию комфортной городской среды, и муниципалитет поможет в его реализации,сказал градоначальник.
Глава города продолжает вести личный прием граждан, который был ограничен мерами профилактики коронавирусной инфекции из-за пандемии. Так на время ограничений мэр общался с горожанами на выездах и во время объездов районов.