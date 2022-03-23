Тагильчане рассказали главе города Владиславу Пинаеву о проблемах благоустройства

Одной из посетительниц оказалась жительница Вагонки Маргарита Шестакова. Женщина попросила главу города помочь с решением вопроса об организации занятий большим теннисом для молодых людей Дзержинского района. Маргарита рассказала, что в холодное время года для тренировок необходим крытый корт, которого на Вагонке нет, поэтому детям приходится больше часа тратить на дорогу. Зимой занятия проводятся в школе № 40 на Гальянке, и только летом юные спортсмены могут оттачивать свои навыки на корте у 51 лицея.