Трутнев недоволен работой чиновников Минздрава Приморского края

Как пишет vostokmedia.com, в рамках рабочего визита в Приморье Трутнев обратился к чиновникам минздрава.
«Есть центр, который построен за федеральные деньги и должен оказывать помощь людям. Вместо этого люди берут кредиты или стоят в очереди. Вы мне сейчас говорите – мы дали столько же, сколько в прошлом году. Это вообще ни о чем. Дайте столько, сколько нужно людям. Так можем поставить вопрос?» - уточнил он.
Медицинский центр при Дальневосточной федеральном университете на острове Русском имеет возможность проводить до десяти тысяч операций в год по разным профилям. Для этого в медучреждении есть штат квалифицированных специалистов, современное оборудование и технологии. Но объем выделяемых квот позволяет обеспечить только 80 процентов загрузки мощностей.
Полпред президента РФ в ДФО поручил проанализировать, сколько людей стоят в очереди на операции. Он подчеркнул, что граждане нуждаются в большем объеме финансирования высокотехнологичной медпомощи. Поэтому не чиновники, а они должны выбирать. На выполнение поручения Трутнев дал одну неделю.
Напомним, медицинский центр при Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке на острове Русском является пилотным проектом правительства Российской Федерации. Медцентр оснащен уникальным оборудованием, которое позволяет оказывать высококвалифицированную диагностическую, консультативную, лечебную и реабилитационную помощь. Медицинский блок ДВФУ включает медицинский центр, школу медицины и реабилитационный центра. Его общая площадь превышает семьдесят шесть квадратных метров.