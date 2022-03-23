Трутнев недоволен работой чиновников Минздрава Приморского края

Полпред президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев посетил с рабочим визитом Приморский край и поручил увеличить квоты на оказание высокотехнологичной медпомощи в медцентре Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Нужно учитывать реальные данные о спросе на сложные операции.

Как пишет vostokmedia.com, в рамках рабочего визита в Приморье Трутнев обратился к чиновникам минздрава. «Есть центр, который построен за федеральные деньги и должен оказывать помощь людям. Вместо этого люди берут кредиты или стоят в очереди. Вы мне сейчас говорите – мы дали столько же, сколько в прошлом году. Это вообще ни о чем. Дайте столько, сколько нужно людям. Так можем поставить вопрос?» - уточнил он. Медицинский центр при Дальневосточной федеральном университете на острове Русском имеет возможность проводить до десяти тысяч операций в год по разным профилям. Для этого в медучреждении есть штат квалифицированных специалистов, современное оборудование и технологии. Но объем выделяемых квот позволяет обеспечить только 80 процентов загрузки мощностей. Полпред президента РФ в ДФО поручил проанализировать, сколько людей стоят в очереди на операции. Он подчеркнул, что граждане нуждаются в большем объеме финансирования высокотехнологичной медпомощи. Поэтому не чиновники, а они должны выбирать. На выполнение поручения Трутнев дал одну неделю. Видео: Пресс-служба полпреда Президента РФ в ДФО Напомним, медицинский центр при Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке на острове Русском является пилотным проектом правительства Российской Федерации. Медцентр оснащен уникальным оборудованием, которое позволяет оказывать высококвалифицированную диагностическую, консультативную, лечебную и реабилитационную помощь. Медицинский блок ДВФУ включает медицинский центр, школу медицины и реабилитационный центра. Его общая площадь превышает семьдесят шесть квадратных метров.

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