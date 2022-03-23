ВПР перенесли на осень в тагильских школах

ВПР перенесли на осень в тагильских школах
ВПР перенесли на осень в тагильских школах
Сегодня, 10:57ОбществоФото: 1MI
Школьники будут писать ежегодные Всероссийские проверочные работы не весной, а осенью этого года. Соответствующее решение принял Рособрнадзор.

Причина, по которой ВПР перенесли на следующий учебный год, — прогнозируемое развитие эпидемиологической ситуации и сохранение рисков распространения COVID-19, следует из приказа Рособрнадзора от 22 марта 2022 года. Согласно открытым данным, проверочные пройдут с 19 сентября по 24 октября 2022 года.

Неожиданная отмена ВПР удивила тагильских педагогов. Учителя предположили, что на самом деле сроки изменились из-за подорожания бумаги.

В приказе — коронавирус. Ну мы-то знаем, что из-за бумаги, смеется учитель русского языка и литературы.

Минпросвещения России сообщило, что итоговая аттестация — ОГЭ и ЕГЭ — пройдет в штатном режиме.

Напомним, Всероссийские проверочные работы в среднем и старшем звеньях школы традиционно проходят в конце третьей — начале четвертой четверти. В этом году школьники должны были писать ВПР с 15 марта по 20 мая.

С февраля 2022 года в Свердловской области и Нижнем Тагиле зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом и смертности от него. Губернатор региона Евгений Куйвашев отменил все коронавирусные ограничения с 10 марта этого года. Тем не менее, свердловчанам рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах.

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