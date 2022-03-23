ВПР перенесли на осень в тагильских школах

С февраля 2022 года в Свердловской области и Нижнем Тагиле зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом и смертности от него. Губернатор региона Евгений Куйвашев отменил все коронавирусные ограничения с 10 марта этого года. Тем не менее, свердловчанам рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах.