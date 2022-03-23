Житель Первоуральска отсудил миллион рублей за травму на работе

Житель Первоуральска отсудил миллион рублей за травму на работе
Житель Первоуральска отсудил миллион рублей за травму на работе
Сегодня, 18:21ОбществоФото: pixabay.com
Работодатель предложил мужчине в Первоуральске 50 тысяч рублей, но мужчина не согласился и отсудил миллион.

Водитель мусоровоза получил серьезные травмы головы, лица и ноги во время шиномонтажных работ, пишет Е1.

В ходе расследования выяснилось, что несчастный случай, повлекший необратимый вред здоровью, произошел из-за нарушений требований охраны труда, допущенных работодателем. Виновными в случившемся признали должностных лиц организации.

Получивший производственную травму первоуралец до сих пор полностью не оправился. Мужчина перенес операцию, ему требуется лечение и реабилитация.

Он обратился в суд с требованием взыскать с работодателя моральный вред в размере одного миллиона рублей. В свою очередь работодатель соглашался на единоразовую помощь в размере 50 тысяч рублей.

В итоге суд постановил выплатить сотруднику миллион рублей за моральный вред. Решение вступило в законную силу.

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Первоуральск
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