Депутаты г. Нижний Тагил просят Облдуму помочь 4-й горбольнице

В обращении отмечено, что в Нижнем Тагиле на сегодняшний день сложилась кризисная ситуация: у высокотехнологичного оборудования для оказания экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями закончились расходные материалы. С 2008 года финансирование на приобретение расходных материалов для оказания дорогостоящих видов медицинской помощи осуществляется за счёт средств областного бюджета. В этом году было выделено порядка 27 миллионов рублей, но не хватает ещё 12, 5 миллионов рублей. Помимо обращения за помощью в область, нижнетагильские депутаты намерены рекомендовать главе города учесть сложившуюся ситуацию при корректировке текущего бюджета в июне.