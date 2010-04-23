Депутаты г. Нижний Тагил просят Облдуму помочь 4-й горбольнице
23 апреля 2010, 17:11ОбществоArtem
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Обращение с просьбой решить вопрос о дополнительном финансировании ЦГБ№4 депутаты Нижнетагильской городской думы отправят своим коллегам из Облдумы, а также министру здравоохранения Свердловской области.
В обращении отмечено, что в Нижнем Тагиле на сегодняшний день сложилась кризисная ситуация: у высокотехнологичного оборудования для оказания экстренной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями закончились расходные материалы. С 2008 года финансирование на приобретение расходных материалов для оказания дорогостоящих видов медицинской помощи осуществляется за счёт средств областного бюджета. В этом году было выделено порядка 27 миллионов рублей, но не хватает ещё 12, 5 миллионов рублей. Помимо обращения за помощью в область, нижнетагильские депутаты намерены рекомендовать главе города учесть сложившуюся ситуацию при корректировке текущего бюджета в июне.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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