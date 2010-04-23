До 1 мая все ветераны г. Нижний Тагил должны получить юбилейные медали

Об этом сообщает информацонно-аналитическое управление муниципалитета. По данным начальника отдела по работе с персоналом администрации города Юрия Сергушева, на сегодня уже вручены более 9-ти тысяч медалей, то есть 76% от общего числа. Также мэр Валентина Исаева поставила задачу, чтобы все ветераны войны, которые являлись работниками бюджетной сферы, или потеряли связь с предприятиями, или проживают в присоединенных сельских территориях, получилиь материальную помощь от муниципалитета до 9 мая.