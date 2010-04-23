До 1 мая все ветераны г. Нижний Тагил должны получить юбилейные медали
23 апреля 2010, 16:21ОбществоArtem
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До 1 мая все ветераны г. Нижний Тагил должны получить юбилейные медали в честь 65-тилетия победы.
Об этом сообщает информацонно-аналитическое управление муниципалитета. По данным начальника отдела по работе с персоналом администрации города Юрия Сергушева, на сегодня уже вручены более 9-ти тысяч медалей, то есть 76% от общего числа. Также мэр Валентина Исаева поставила задачу, чтобы все ветераны войны, которые являлись работниками бюджетной сферы, или потеряли связь с предприятиями, или проживают в присоединенных сельских территориях, получилиь материальную помощь от муниципалитета до 9 мая.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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