Количество жителей г. Нижний Тагил, не получающих компенсацию за оплату ЖКХ, уточнят

Об этом заявила директор муниципального учреждения «Служба правовых отношений» Светлана Малинина на прошедшем штабе по монетизации, сообщает информационно-аналитиченское управление муниципалитета. Согласно базе данных, в Нижнем Тагиле проживает около 77 тысяч льготников. Таким образом, по словам мэра Валентины Исаевой, если в марте компенсацию получили почти 70 тыс. человек, документы еще 2,5 тыс. человек в стадии оформления, то еще 4,5 тыс. тагильчан не обратились с заявлениями на предоставление компенсационных выплат. Но главы районов утверждают, что такого количества тагильчан не обратившихся за компенсацией льгот быть не может. Поэтому Валентина Исаева поручила еще раз перепроверить базу данных и внести в нее необходимые изменения.