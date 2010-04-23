С конвейера УВЗ сойдёт 15-титысячная цистерна

Как рассказал директор вагоносборочного производства Леонид Матвеев, модель юбилейной цистерны – 15-150. Она предназначена для перевозки нефтепродуктов по железным дорогам колеи 1520 мм с возможностью выхода на колею 1435 мм. Цистерна может эксплуатироваться при температуре от плюс 50оС до минус 50оС. Её максимальная грузоподъемность –66 тонн. Как отмечает пресс-служба УВЗ, за 11 лет освоены десять различных типов цистерн, семь из них, в том числе и модели 15-150, особенно популярны у заказчиков.