Сегодня в г. Нижний Тагил впервые состоялся молодежный фестиваль «Соцветие талантов»

Участники выступали с отдельными номерами в нескольких номинациях: музыкальное направление, танцевальное направление, а также оригинальный жанр (цирковые номера, театр мод, пародийный жанр, пантомима). Всего на участие в фестивале было подано 49 заявок от студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также представителей молодежных организаций предприятий города, сообщает сайт ntagil.org.