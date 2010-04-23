Сегодня в г. Нижний Тагил впервые состоялся молодежный фестиваль «Соцветие талантов»
23 апреля 2010, 16:12ОбществоArtem
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Сегодня в Нижнем Тагиле впервые состоялся городской фестиваль творчества студенческой и работающей молодежи «Соцветие талантов».
Участники выступали с отдельными номерами в нескольких номинациях: музыкальное направление, танцевальное направление, а также оригинальный жанр (цирковые номера, театр мод, пародийный жанр, пантомима). Всего на участие в фестивале было подано 49 заявок от студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также представителей молодежных организаций предприятий города, сообщает сайт ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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