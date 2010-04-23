Стоимость аренды новых автобусов определится на аукционе

Об этом депутатам городской Думы сообщил председатель комитета по городскому хозяйству Анатолий Чусовитин. Он также отметил, что цена вопроса будет зависеть от конкретного маршрута. В настоящее время комитетом проводится мониторинг пассажиропотока на всех маршрутах. По условиям договора, обслуживанием транспорта перевозчики будут заниматься самостоятельно, а вырученные от аренды средства поступят в городской бюджет.