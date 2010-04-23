Структуру администрации города Нижний Тагил вновь изменяют
23 апреля 2010, 17:13ОбществоArtem
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Структуру администрации города вновь изменяют. На прошедшем заседании нижнетагильской городской Думы депутаты утвердили новое положение о структуре администрации города.
Высшим должностным лицом по-прежнему является глава города, и, согласно уставу, исполняет полномочия главы администрации. У главы города четыре заместителя: по стратегическому развитию и инвестициям, по экономике и финансам, по городскому хозяйству и строительству и по социальным вопросам. Органы администрации разделяются на отраслевые и территориальные. К отраслевым органам относятся два комитета, 18 управлений, 8 отделов и пресс-служба. К территориальным - администрации районов, включая недавно присоединённые территории. Как пояснили разработчики проекта, данная структура позволяет исключить дублирующие функции
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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