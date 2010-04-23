Свердловская область заняла второе место в рейтинге субъектов РФ по объему вкладов физических лиц

Такие данные приведены в обзоре банковского сектора РФ, опубликованного недавно Банком России, пишет УрБК. Всего на 1 марта в российских банках на вкладных счетах размещено 4,8 трлн. рублей. На втором месте по доверию вкладчиков оказались свердловские банки. Именно в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Среднего Урала, вклады населения приближаются к 95-ти млрд. рублей.