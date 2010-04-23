Техника пожарных г. Нижний Тагил не приспособлена для работы в лесу

Об этом заявил начальник 9-го отряда ГПС Нижнего Тагила Олег Полевщиков. Передвигаться по лесу на ней неудобно, а с огнём бороться – неэффективно. К примеру, бак с водой объемом пять тонн расходуется очень быстро. Остается надеяться на погоду и ответственность туристов, из-за которых и происходит значительная часть лесных пожаров – отметил Олег Полевщиков. Для повышения эффективной борьбы со стихией при помощи спутника, реагирующего на тепловое издучение, ведётся мониторинг местности. Эта технология экономит время, так как можно узнать точные координаты пожара.