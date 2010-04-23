В банде, грабившей пенсионеров в г. Нижний Тагил, было четверо преступников

В банде оказалось четыре преступника, а не три, как сообщалось ранее. Это трое мужчин и 20-тилетняя девушка. Руководил группой 30-тилетний мужчина с тремя судимостями. Все четверо – наркоманы, отметили в пресс-службе УВД г. Нижний Тагил. Они находили жертв на рынках или в магазинах. Выбирали тех пенсионеров, у кого замечали деньги или золотые украшения. Провожали до подъезда, где и отбирали ценности. Уже доказано 10 таких преступлений банды в Тагилстроевском и Ленинском районах