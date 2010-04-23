В г. Нижний Тагил милиционеры дали присягу
23 апреля 2010, 16:27ОбществоArtem
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Сегодня милиционеры, которые в ближайшее время приступят к исполнениям служебных обязанностей, дали присягу.
Они завершили подготовку и теперь готовы к службе. Будущие милиционеры осваивали физическую и огневую подготовку, изучали законы, рассказали нам в пресс-службе УВД города. И сейчас, перед тем как поступить на службу, они принесли присягу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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