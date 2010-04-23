В г. Нижний Тагил наркоторговец сдал милиционерам своего поставщика
23 апреля 2010, 16:45ОбществоArtem
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Сотрудники НОН ЛОВД г. Нижний Тагил задержали наркоторговца, который продал наркоману почти 1 грамм героина.
Оперативники установили, что продавец героина имеет своего поставщика, который живет в центре города. Милиционеры выехали по адресу и провели контрольную закупку более 1-го грамма наркотика. Продавца задержали. При личном досмотре у него было обнаружено ещё около полутора грамм героина, подготовленного к продаже При обыске квартиры, оперативники изъяли около 5-и грамм героина и 10-и грамм амфетамина, курительную смесь и электронные весы для фасовки наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Продавцу грозит до 12 лет лишения свободы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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