В г. Нижний Тагил наркоторговец сдал милиционерам своего поставщика

Оперативники установили, что продавец героина имеет своего поставщика, который живет в центре города. Милиционеры выехали по адресу и провели контрольную закупку более 1-го грамма наркотика. Продавца задержали. При личном досмотре у него было обнаружено ещё около полутора грамм героина, подготовленного к продаже При обыске квартиры, оперативники изъяли около 5-и грамм героина и 10-и грамм амфетамина, курительную смесь и электронные весы для фасовки наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Продавцу грозит до 12 лет лишения свободы.